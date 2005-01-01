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91乐鱼棋牌斗地主—湖南省91乐鱼棋牌斗地主有限公司是安徽建工集团全资子公司，前身安徽省建筑机械厂成立于1958年，位于合肥市黄山西路459号，是原建设部定点生产建筑机械的专业厂家之一。2005年初迁入合肥经济技术开发区桃花工业园锦绣大道8号，2008年8月改为公司制。本公司是安徽建工集团钢结构加工基地，是安徽省建筑起重机械性能检测评定中心和安徽省建筑施工特种作业人员的实操培训考核基地。2017年8月已随安徽建工集团公司整体上市。
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省委第三巡视组巡视公告

2019年4月巢湖市起重类理论成绩

2019年4月阜阳市起重类考试成绩

2019年4月合肥建筑业培训中心实操成绩

2019年4月合肥筑龙实操成绩

2019年4月技师学院实操培训成绩
安徽建工集团
安徽省国资委
安徽省安全生产监督管理局
安徽省建设厅
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